Son dakika haberi: "Flaşbellek", Suriye'deki savaşın iç yüzünü sinema izleyicisine sunacak

Suriye iç savaşının ilk yıllarında yaşananların anlatıldığı "Flaşbellek", 8 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen basın gösteriminin ardından, AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen ve senarist Derviş Zaim, filmde Arap dünyasının iki ünlü oyuncusu Saleh Bakri ile Sara El Debuch'un rol aldığını belirterek, "Yanı başımızda devam eden bir savaş var ve o savaşla ilgili insani bir hikaye anlatmak istedim. Bu insani hikaye bağlamında, esinlendiğim hikayeler oldu fakat tek bir hikayeye yaslanmadı. Filmin birçok esin kaynağı var." dedi.

Zaim, çok sayıda savaş ve göç hikayesi dinlediğini, esinlendiği gerçek şahıslardan yola çıkarak 2015'te senaryoyu kaleme aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten yaşamış ve hikayesini dünyaya anlatmayı başarabilmiş Sezar kod adlı bir adamın hikayesinden esinlendim ama bu film birebir onun hikayesi değil. Yani bu hikaye, 'Flaşbellek', onun hikayesinin tamamı değil. İyi ki de değil. Çünkü bu tip bir hikayeyi sadece ondan ibaret olarak anlatmak istemiyordum. Bunun başka tarafları da olsun istiyordum. Çoklu ve farklı perspektifi olan bir iş olsun istiyordum. Öyle yaptım. Suriye bir mozaikti ve o mozaik parçalarını bir araya getirebilmek istedim. Binbir Gece Masalları'nın renkliliği filmin içerisinde olsun dedim. Zaten filmin hikayesinin kökeninde de Binbir Gece Masalları'nın hikaye yapısı var."

"Hikayeni anlattığın ölçüde hayattasın"

Filmde, Binbir Gece Masalları'na yapılan atıfların Arap kültürüne saygı gösterisi olduğunun altını çizen usta yönetmen, "Araplar, Türkler ve bütün Orta Doğu insanlarıyla ilgili ön yargıya bir itirazım vardı. O itirazım da şunaydı, genellikle Orta Doğu'daki karmaşayı, savaşı ele alan filmlerde Orta Doğulu karakterler aciz, yardıma muhtaç ve başkalarının yardımı olmadan kendi hikayesini anlatamayan insanlar olarak çizilir. Buradaki kahraman, kendi hikayesini anlatmak için yola çıkmış ve kendi gücüyle kendi hikayesini oluşturan bir kahraman olacaktı. Öyle olmasına gayret ettim çünkü insan kendi hikayesini anlatmaya muktedir olduğu ölçüde kendi kaderini çizebilir. Bu benim bakış açım oldu. Binbir Gece Masalları'nda da bize bu söylenir. Hikayeni anlattığın ölçüde hayattasın."

Derviş Zaim, çektiği filmler arasında en yüksek prodüksiyon değerine sahip olan yapımlardan birinin Flaşbellek olduğuna işaret ederek, "Başka türlü de bu film çekilemezdi. Yani senaryonun gereksinimiyle bulunan kaynaklar arasında optimal bir dengede çekildi diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de Yunanca ve kısmen İngilizce filmler çektiğini kaydeden Zaim, asistanların ve tercümanların desteğiyle Flaşbellek'i Arapça söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Arap oyunculardan özellikle Saleh Bakri ile Ali Süleyman dünya starı. Arap dünyasının bu iki önemli oyuncusuyla çalışmış olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu oldukça ender bir olaydır ve Flaşbellek bunu başaran filmlerden birisidir. İnsani değerleri, hümanistlik tarafı ve başka taraflarının yanı sıra filmde sevdiğim ve öne çıkardığım taraflardan bir tanesi, seyirciyi hiç sıkmadan, iki saatlik seyir zevki vaat etmesi. Genç arkadaşlarımızı, özellikle altını çizerek söylüyorum genç arkadaşlarımızı Flaşbellek'i izlemeye davet ediyorum."

"Bana o anları tekrar yaşattı"

Suriyeli oyuncu Muhammet Rıfkı, rol aldığı sahnelerin Konya'da Suriye'ye benzeyen bir coğrafyada çekildiğini belirterek, "Derviş Zaim hocayla çalışmak zaten büyük bir onur. Oyunculuk dışında filmin kastını ve çevirisini de ben hazırladım. Çok enteresan bir projeydi benim için." dedi.

Filmi izledikten sonra çok etkilendiğini aktaran Rıfkı, "Ben de 4 yıl Suriye'de savaşta yaşadığım için filmin birçok sahnesinden etkilendim. Bana o anları tekrar yaşattı." diye konuştu.

Muhammet Rıfkı, çekimlerde, Derviş Zaim'e Arapça çeviri konusunda da destek olduğunu kaydederek, "Ben, onun Arapça kulağıydım." ifadesini kullandı.

Şam'dan 2014'te, filmde anlatılana benzer zorluklar yaşayarak Türkiye'ye geldiğini aktaran Rıfkı, "Aslında Suriyelerin yaşadığı birçok hikaye var. Onların da bir yerlerde görülmesi gerekiyor. Yani burada bir sürü hikaye anlatıldı. Hiçbir yerde hiçbir zaman savaş olmasın inşallah. Ama insanlar, çok garip, filmlerdekinden daha büyük şeyler yaşayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Film hakkında

Uluslararası kariyeriyle dikkati çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam Chadat ve Sara El Debuch filmde rol aldı. Ayrıca Suriyeli Hanin Abaji ile Hedi Ömer, Bisen Ömer ve Favaz Ömer kardeşler de filmde oynadı.

Çekimleri 2019'da Gaziantep ve Konya'da tamamlanan Flaşbellek'in görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos, kurgusunu Aylin Zoi Tinel, müziğini ise Marios Takoushis üstlendi.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen film, Suriye savaşında yaralandığı için konuşmakta zorlanan Ahmet'in başından geçenleri anlatıyor.

Suriye'de yarım milyondan fazla insanın kaybına rağmen halen devam eden savaşı irdeleyen, gerçek bir olaydan yola çıkan hikayenin kahramanlarının, derin çelişkilerinden sıyrılıp gerilim ve bilinmezlerle dolu geleceklerine adım attığı film, yaklaşık 2 saat sürüyor.