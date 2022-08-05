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Son dakika haberi: Finike'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberi: Finike'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Finike ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

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Antalya'nın Finike ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasyurt Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, H.B'ye ait evde bir miktar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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AA / Ali Karataç - Güncel

Hisarcık Antalya Finike Güncel Haberler Son Dakika

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