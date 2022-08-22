Son dakika haberi | Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Finike ilçesinde evinde ve aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Finike ilçesinde evinde ve aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Gökbük Mahallesi'nde yaşayan D.U'nun evine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 5 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, 30 kenevir tohumu, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.U'nun, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel