Son dakika haberi: Filistin Dışişleri Bakanlığı: Aljazeera muhabiri İsrail terörizminin kurbanıdır

Filistin Dışişleri Bakanlığı, görevini yaptığı sırada öldürülen Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "İsrail terörizminin kurbanı" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Akile'nin kasıtlı olarak öldürüldüğü vurgulanırken, İsrail güçlerinin Cenin kentine yaptığı baskın da kınandı.

Ebu Akile'nin öldürülmesinin, "Filistin halkının yanı sıra özellikle sahada görev yapan gazetecilere yönelik devam eden saldırı ve öldürmelerin bir parçası olduğuna" işaret edildi.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek için sistematik işgal siyasetini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Şirin Ebu Akile, doğrudan İsrail terörizminin kurbanıdır. Aljzeera muhabiri aynı zamanda uluslararası çifte standartların ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin sessizliğinin kurbanı oldu." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, basın ve insan hakları kuruluşlarına, olayı başta UCM olmak üzere tüm uluslararası mahkemelere taşıma çağrısı yaptı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.