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Son dakika haberi... FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ POLİSLER, ORMANDAKİ 'GAYBUBET EVİ'NDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) hükümlüsü ihraç komiser Fatih I. (51) ve polis memuru İbrahim Ş'yi (36) saklandıkları 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde yakaladı.

ADANA'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) hükümlüsü ihraç komiser Fatih I. (51) ve polis memuru İbrahim Ş'yi (36) saklandıkları 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evinde yakaladı. Yapılan aramada hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi. İki hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik yaptığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen iki eski polis memurunun saklandıkları yeri tespit etti. İki hükümlünün, Karaisalı ilçesindeki ormanda bulunan, yanında limon bahçesi olan bir bağ evini ?gaybubet evi? olarak kullanıp saklandıkları belirlendi. Adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser Fatih I. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İbrahim Ş. yakalandı. Fatih I.?nın örgütte yönetici konumunda olduğu, her iki hükümlünün de geçmişte cep telefonunda 'ByLock' programı kullandığı öğrenildi.

GÜLEN'E AİT KİTAP BULUNDU

Ekiplerin yaptığı aramada hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca hükümlülerin evde gıda stoku yaptığı ve yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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