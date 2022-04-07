Son dakika haberi: FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede

İSTANBUL (DHA) - MERSİN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilip gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen biri ABD uyruklu, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.