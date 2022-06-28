Son dakika haberi | Fethiye'de iki noktada otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki farklı otluk alanda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki farklı otluk alanda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karaçulha Mahallesi Kurtlar Caddesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle otluk alanda yangın başladı. İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle bölgedeki bir seranın naylonu zarar gördü. Cami Mahallesi'ndeki bir bahçede çıkan otluk alan yangını da yine itfaiye ekiplerince söndürüldü. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel İtfaiye Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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