Son dakika haberi | Fethiye'de iki noktada otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Fethiye'de iki noktada otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Fethiye'de iki noktada otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki farklı otluk alanda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki farklı otluk alanda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçulha Mahallesi Kurtlar Caddesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle bölgedeki bir seranın naylonu zarar gördü.

Cami Mahallesi'ndeki bir bahçede çıkan otluk alan yangını da yine itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

İtfaiye Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title