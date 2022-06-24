Son dakika... FATİH TERİM İKİ TAZMİNAT DAVASINDAN 30 BİN LİRA KAZANDI

TEKNİK direktör Fatih Terim'e sosyal medya hesapları üzerinden hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla yargılanan Tamer S. Ş. ve Emirhan S.'nin 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Teknik direktör Fatih Terim'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettikleri gerekçesiyle iki farklı davada yargılanan Tamer S. Ş. ve Emirhan S. bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ceza davasının ardından Terim, avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı.

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Böylece Terim, her iki tazminat davasından toplamda 30 bin lira kazandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel