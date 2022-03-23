Son dakika haberi! Fas'ta hükümetten ulaşım sektörü çalışanlarına mali destek

Fas'ta hükümet akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ulaşım sektöründe çalışanlara satın alma güçlerini korumak için aylık 100 ila 700 dolar arasında mali yardım sağlayacak.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası piyasalardaki sürekli artış nedeniyle iç pazarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkilerini hafifleterek ulaşım sektöründeki çalışanları (180 bin araç) desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taksi ve öğrenci servisleri dahil olmak üzere, turizm, yük taşımacılığı ile her türlü ulaşım sektörü çalışanına aylık 100 ile 700 dolar arasında değişen bir mali yardımın sağlanacağı kaydedildi.

Fas'ta kamyon şoförlerinin grevi gıda fiyatlarını artırmıştı

Fas'ta ulaşım sektörü çalışanları, akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek amacıyla 7-13 Mart tarihlerinde greve gitmiş, nakliye kamyonlarının azalması nedeniyle ülkede gıda başta olmak üzere çeşitli alanlarda fiyat artışı yaşanmıştı.

Taşımacılık sektörü çalışanları, Fas makamlarını "akaryakıt fiyatlarındaki endişe verici artış nedeniyle içine düştükleri sorunları çözmek için diyalog masasına oturma çağrılarını görmezden gelmekle" suçlamıştı.

Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas ise sendikalarla yapılan görüşmelerde akaryakıt fiyatlarının gündemlerinde olduğunu ve halka yansıyan yüksek fiyatları düşürmek için çalışmalara başlayacaklarını kaydetmişti.