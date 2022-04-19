Eyüpsultan'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alibeyköy 2. Burcu Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinleri dışarı çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel