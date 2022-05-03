Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Sultan Irmak, evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla iligili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sultan Irmak'ın yaşadığı daireden gelen silah sesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis nezaretinde eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Sultan Irmak'ın başına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekibince olayla iligli yürütülen çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Irmak'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.