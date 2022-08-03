Son dakika haberi! EVİN BAHÇESİNE GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından özel bir aparat yardımıyla yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, bugün saat 15.00 sıralarında bahçede bir yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi imkanlarıyla bahçeden uzaklaştırmaya çalışan apartman sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin özel bir aparat yardımıyla 1 metre uzunluğundaki yılanı yakalamasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Yılan itfaiye ekibi tarafından doğal ortamına götürülüp, bırakıldı. Apartman sakini Ayşe Güven, "Komşular yılanı görmüş. Video çekip durumu yetkililere bildirmişler. Onlarda gelip, yılanı yakaladı. Zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi.