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Son dakika haberi! Ev sahibi yakaladığı hırsızı camdan sarkıttı: O anlar kamerada

Son dakika haberi! Ev sahibi yakaladığı hırsızı camdan sarkıttı: O anlar kamerada

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda öğlen saatlerinde girdiği bir dairede, ev sahibine yakalanan hırsız sağlam kayaya çarptı.

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Beyoğlu'nda öğlen saatlerinde girdiği bir dairede, ev sahibine yakalanan hırsız sağlam kayaya çarptı. Ev sahibi, yaşanan boğuşmanın ardından pencereden kaçmaya çalışan hırsızı ensesinden yakaladı. 15 dakika boyunca pencerede asılı kalan hırsız, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay; geçtiğimiz günlerde öğlen saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Sokak gezen hırsız, 2. kattaki bir eve girdi. Başına gelebilecekleri hesaba katmayan hırsız, gürültü yapınca uykusundan uyanan ev sahibi Yasin E.'ye yakalandı. Elinde bıçak bulunan hırsızla ev sahibi arasında boğuşma yaşandı. Sağlam kayaya çarpan hırsız pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Yasin E., o sırada ensesinden tuttuğu hırsızı yaklaşık 15 dakika boyunca bırakmadı. Hırsızın "abi ne olur bırak gideyim" ısrarı da boşa çıktı. Hırsız, ihbar üzerine kısa süre gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürüldü.

(Doğan Can Cesur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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