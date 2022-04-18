Son dakika haberi! Ev arkadaşını çekiçle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Ev arkadaşını çekiçle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Ev arkadaşını çekiçle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Son dakika haberi... TUTUKLANDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde, ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title