Son dakika haberi! Ev arkadaşını çekiçle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Son dakika haberi... TUTUKLANDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde, ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETHİYE, MUĞLA (DHA) - TUTUKLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldüren Cesim İşgör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel