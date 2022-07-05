Son dakika haberi: Europol'ün insan kaçakçılarına yönelik operasyonunda 130 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), 22 ülkeden toplam 22 bin 480 kolluk görevlisiyle ortaklaşa yürütülen operasyonda, Avrupa'da insan kaçakçıları başta olmak üzere suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 130 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, 6-13 Haziran'da yürütülen operasyonla Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in destek verdiği belirtildi.

Europol üyesi 22 ülkeden toplam 22 bin 480 kolluk görevlisinin yer aldığı operasyonda, 13 bin 500 yerde arama yapıldığı, 193 bin 20 aracın ve 970 bin 440 kişinin bilgilerinin incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Avrupa'da insan ticareti başta olmak üzere zorla çalıştırma, uyuşturucu ticareti, zorla dilendirme gibi çeşitli suçlara karışan suç örgütlerine mensup 130 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonda, suç örgütünün mağdur ettiği, aralarında onlarca çocuğun bulunduğu 130'dan fazla kişinin de kurtarıldığı aktarılan açıklamada, operasyonlar neticesinde 100'den fazla yeni soruşturma başlatıldığı ifade edildi.