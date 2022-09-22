Son dakika haberi | Etiyopya, BM'nin ülkede savaş suçu işlendiğine dair iddialarını reddetti Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Etiyopya hükümeti, Birleşmiş Milletler Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonunca ülkenin kuzeyindeki çatışmalarda ordunun insan hakkı ihlalleri işlemiş olabileceğine dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Etiyopya hükümeti, Birleşmiş Milletler Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonunca ülkenin kuzeyindeki çatışmalarda ordunun insan hakkı ihlalleri işlemiş olabileceğine dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Etiyopya hükümetince yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Tigray'a temel hizmetlerin erişimini engelleyerek insanlığa karşı suç işlemiş olabileceğine yönelik raporun temelsiz olduğu belirtildi. Söz konusu iddiaların, insanlığa karşı suç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Etiyopya hükümetinin insani yardımı savaş aracı olarak kullandığına dair herhangi bir kanıtın olmadığının altını çizildi. BM Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonu, 20 Eylül'de yayımladığı raporda, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalarda Etiyopya ordusunun ve isyancı TPLF insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü belirtmişti. Raporda, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunularak, bölgede olup biten çatışmalara kayıtsız kalınmaması ve ateşkes için harekete geçilmesi çağrısı yapılmıştı. ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliğinin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar, ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı. İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu. Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Birleşmiş Milletler Etiyopya Güncel Haberler Son Dakika

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