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Son dakika haberi: Espiye Müftüsü Gülbe İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti

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Son dakika haberi: Espiye Müftüsü Gülbe İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti

Son dakika haberleri: Giresun'un Espiye İlçesi Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Giresun'un Espiye İlçesi Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müftü Osman Gülbe, ziyarette, görevlilerin "Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası"nı kutladı, kendilerine "Diyanet İslam İlmihali" kitabını hediye etti.

İtfaiye görevlilerinin her türlü afet ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğine vurgu yapan Gülbe, "Yaz kış demeden, hem yangın hem de kurtarma faaliyetlerini özveriyle yürüten itfaiye personelimizi tebrik ediyor, yüce Allah'tan çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

İtfaiye Müdürü Onur Akıllı ise Gülbe'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

Espiye Belediyesi Giresun İtfaiye Müftü Güncel Haberler Son Dakika

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