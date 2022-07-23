Son dakika haberi | Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Deniz Açık - Güncel
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Son dakika haberi | Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, tutuklandı.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi, Polis merkez Tepebaşı ilçesinde şüpheli Ö.D'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 402 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Deniz Açık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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