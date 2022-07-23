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Son dakika haberi: Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi

AA - Deniz Açık - Güncel
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Son dakika haberi: Eskişehir'deki kumar operasyonunda 65 kişiye para cezası verildi

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de kumar operasyonunda 65 kişiye 118 bin 235 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de kumar operasyonunda 65 kişiye 118 bin 235 lira ceza uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kumar ve tombalayı önleme faaliyetleri kapsamında merkez Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tombala makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 65 kişiye 118 bin 235 lira idari ceza uygulanırken, adres mühürlendi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapılan ve "yağma" suçundan aranan M.S. ile operasyonda polise mukavemette bulunan C.D, E.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.

AA / Deniz Açık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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