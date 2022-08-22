Son dakika haberi! Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu otomobili, Eskişehir-Kütahya kara yolunun Kümbet mevkisinde durdurdu. Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 107 tarihi eser niteliğinde sikke ile bir detektör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Eskişehir Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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