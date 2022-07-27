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Son dakika haberi! Eskişehir'de polis ekipleri dolandırıcılığı önledi

Son dakika haberi! Eskişehir'de polis ekipleri dolandırıcılığı önledi

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de polis ekiplerince 90 bin liralık telefon dolandırıcılığı önlendi.

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Eskişehir'de polis ekiplerince 90 bin liralık telefon dolandırıcılığı önlendi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Mahallesi'nde sık sık telefon görüşmesi yapan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Ekipler, şüpheli M.G'nin müştekiler N.Ç. (52) ve C.Ç (52) çiftini telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtarak bankada bulunan yaklaşık 90 bin lirayı hesabına havale ettirmeye çalıştığını tespit etti.

Çifti bilgilendirerek dolandırıcılığın önüne geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Eskişehir Çankaya Güncel Haberler Son Dakika

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