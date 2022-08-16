Son dakika haberi... Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi hayatı kaybetti Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde Melih Kestel (31) ile kimliği henüz kimliği belirlemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı. Kestel, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde göğsünden bıçakla yaralandı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kestel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Melih Kestel'in cenazesi, Eskibağlar Mahallesi'ndeki Hal Camisi'nde kılınan namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Polis tarafından katil zanlısının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor. Güncel AA / Deniz Açık Bahçelievler Mahallesi Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler Son Dakika

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