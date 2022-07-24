Son dakika haberi... Eskişehir'de karısını öldüren kişi intihar etti Son dakika habere göre Eskişehir'de eşi tarafından silahla öldürülen kadın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde defnedildi. Eskişehir'de eşi tarafından silahla öldürülen kadın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde defnedildi. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde Güllü Sülük (40) ile eşi Ramazan Sülük (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan Sülük, tartışma sırasında yanındaki ruhsatsız tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Sülük çiftinin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Otopsiden sonra Ramazan Sülük'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, Emek Mahallesi Safa Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Güllü Sülük'ün cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Eski Eymir köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınması sırasında Güllü Sülük'ün ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Köy mezarlığı önünde kılınan namazın ardından Sülük'ün cenazesi, burada toprağa verildi. Güllü Sülük'ün cenazesine, ailesi, yakınları ve köydeki vatandaşlar katıldı. Öte yandan Sülük çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Eskişehir Güllü Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Eskişehir'de karısını öldüren kişi intihar etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.