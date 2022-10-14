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Son dakika haberi: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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Son dakika haberi: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'askeri mahrem yapılanma'da yer aldığı tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'askeri mahrem yapılanma'da yer aldığı tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen emekli kıdemli albay, astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile muvazzaf uzman çavuş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 FETÖ şüphelisi, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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