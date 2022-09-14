Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 kişi tutuklandı Güncel Haberler Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 1 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 18 operasyonda 33 kişiye "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yaptı.

Gözaltına alınan 33 şüpheli şahıstan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda ise 39 kilo 244 gram esrar, 2 kilo 978 gram metamfetamin, 25,34 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk), 19,66 gram bonzai, 4,22 gram kokain, 0,97 gram eroin, 310 kök kenevir, 105 sentetik uyuşturucu hap, 10 hassas terazi, 3 tabanca, 1 av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Toplum Yaşam Güncel Haberler

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