Son dakika haberi... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haberi... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin tarlasındaki malzeme deposundan yaklaşık 30 bin lira değerindeki sulama borularının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı. Şüpheliler tarafından geri dönüşüm işletmesine satıldığının tespit edilen borular bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Hırsızlık, Tepebaşı, Jandarma, Güncel, Haberler

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