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Son dakika haberi! Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı

Son dakika haberi! Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı

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Son dakika haberler: Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ahlak Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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