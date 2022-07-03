Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Eskişehir'de 5 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla bacağından yaralandı. Eskişehir'de 5 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla bacağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen Ahmet A. (26) ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A. bıçakla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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