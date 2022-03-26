Son dakika haberi! Eskişehir'de 400 polisle asayiş uygulaması yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.

Denetimlerde 79 iş yerinden 31'iyle ilgili, kanunlara riayet edilmediği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutulan 9 bin 969 kişiden haklarında arama kararı bulunan 23'ü gözaltına alındı. 2 tabanca, 8 fişek ile 10 bin 580 dal kaçak sigara ele geçirildi.

Trafik ekiplerince 548 araç kontrol edilerek 17 araca 10 bin 39 lira trafik cezası kesildi.