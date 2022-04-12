Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

Mahkum taşıyan cezaevi nakil aracı, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Asri Mezarlık mevkisi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile 1 mahkum ve 4 askeri çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Aracın, sağlık kontrolü için Eskişehir'e getirilen mahkumu Afyonkarahisar Cezaevine götürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR - Cezaevi nakil aracı devrildi, 4'ü asker 6 kişi yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Cezaevi, Mahkum, Asker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title