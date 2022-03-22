Son dakika haberi | Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık için yakalama kararı çıkarıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzüne kimyasal madde attığı için 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur S.S, şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

Bunun üzerine sanık Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan S.S'nin yolunu kesti ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim." ifadelerini kullandı.

Kendisinden kaçmaya çalışan S.S'yi yakalayarak silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götüren Bolat, burada cebinden çıkardığı kimyasal maddeyi kızın yüzüne attı.

S.S'nin yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluştuğu belirlendi.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Bolat hakkında Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İddianamede sanığın, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, toplamda 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Bolat'ın, adli kontrol şartını 9 Mart'ta kaldırdı.

Mağdur avukatının sanık Bolat'ın daha önce adli kontrol şartını ihlal ettiğine ilişkin dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sanığın tutuklanmasını talep etti.

Bu talebi yerinde göre Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Bolat'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.