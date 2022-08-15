Son dakika haberi | Eşinin ölümünden sonra evine aldığı 15 kediye 'anne şefkatiyle' bakıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Elgiz Bi'nin evinde anne şefkatiyle baktığı kediler yaşamına renk katıyor.

Şarköy ilçesinde eşi 20 yıl önce vefat eden 78 yaşındaki Elgiz Bi, evlerinde besledikleri köpeğin de ölmesi nedeniyle kedi beslemeye başladı.

Önceleri bir iki kediye bakan Bi, çevredekilerin de buldukları kedileri getirmesiyle evinin tamamını sahipsiz hayvanlara açtı.

Bi, eşinin ölümünden sonra yalnızlığını gidermek ve acısını hafifletmek için evine aldığı kedilere anne şefkatiyle yaklaşıyor.

Bi, AA muhabirine, evinde baktığı kedilerin dışında elinden geldiğince sokaktaki sahipsiz hayvanlara da mama ve su desteği sağladığını, tedavilerini üstlendiğini söyledi.

"Onlar benim çocuklarım oldu"

Kedileri, çocukları gibi gördüğünü ve sürekli onlarla zaman geçirdiğini belirten Bi, "Onların bakımı, fırçalanması, yemek saatlerinin geçmemesi, benim hayatımdaki boş alanları dolduruyor. Bir canlıyla yaşamak mutlu ediyor. Çocuğum olmadığı için, eşim de öldükten sonra onlar benim çocuklarım oldu." dedi.

Bi, önce bir kedinin bakımıyla ilgilendiğini zamanla sayılarının 15'e yükseldiğini ifade ederek, kedilerle arasında bir bağ oluştuğunu anlattı.

"Biraz da siz o kedileri çekiyorsunuz. Enerji olarak çekiyorsunuz. Yolda karşınıza çıkıyor. Birisi buluyor ve size getiriyor. 'Tedavi edeyim' diyorsunuz ve o tedavi süresince ona alışıyorsunuz, o size alışıyor ve böylece evde kalıyor. Bahçeli evimde dışarı çıkartıyorum ama kışlık evimde dışarı salmıyorum. Çünkü 'araba altında kalır' diye korkuyorum. En büyük korkum benden sonra kedilerimin kimsesiz kalması." ifadelerini kullanan Bi, bundan dolayı endişe duyduğunu söyledi.

"Hayvan sevgisi anlatılamayacak kadar güzel bir duygu"

Bi, yaşamını kedilere göre ayarladığını anlatarak, onları da zamanla hayatına adapte ettiğini belirtti.

Bahçeli evde oturduğunda kedileri akşama kadar dışarı çıkardığını, onların da bu duruma uyum sağladığını dile getiren Bi, "Hayvan sevgisi anlatılamayacak kadar güzel bir duygu." ifadesini kullandı.