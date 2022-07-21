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EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu boşanma aşamasındaki eşi Birgül Göksu'yu kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü ileri sürdü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu boşanma aşamasındaki eşi Birgül Göksu'yu kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Yakup Göksu'nun cinayetin ardından kanlı elindeki bıçakla görüntü çekerek, cep telefonunun durum kısmında, "Yapılan her kahpeliği bir ziyaret borcum olsun demiştim. ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptığı görüldü. Birgül Göksu'nun boşanma sürecinde bir akrabasının yanında kaldığı, Yakup Göksu'nun ise eşinin kendini aldattığından şüphelendiği öğrenildi. Gözaltına alınan Yakup Göksu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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