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Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

ESENYURT'ta bir kadın oturduğu sitenin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

ESENYURT'ta bir kadın oturduğu sitenin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırganların sıktığı kurşun sokakta yürüyen bir de vatandaşa isabet etti. Saldırıyla ilgili 2 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

Saldırı saat 23.15 sıralarında Pınar mahallesi, Sivas Kongre caddesi üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre otomobilden inen Mine C. oturduğu sitenin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kasklı oldukları iddia edilen saldırganlar otomobilden iner inmez Mine C.'ye 4 el ateş etti. Kurşunlardan biri Mine C.'nin kafasına gelirken, bir kurşun ise sokaktan geçen vatandaşa isabet etti. Ağır yaralanan Mine C. çevrede bulunanlar tarafından özel bir otomobille Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 4 adet kovan bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışma sırasında, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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