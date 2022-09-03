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Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahla vurulan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

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Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahla vurulan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Hadımköy Bahçeşehir Yolu'nda silahla yaralama olayı yaşandığı ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti.

Olayda silahla vurulan Ahmet K. ile Murat Ö. çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Murat Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, motosikletle gelip, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hadımköy Esenyurt Güncel Haberler Son Dakika

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