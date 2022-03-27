ESENYURT'TA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEHTERAN BİRLİĞİ GÖSTERİSİ

JANDARMA Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Esenyurt Meydanı'nda konser verdi. Kalabalığın yoğun ilgi gösterdiği konser büyük beğeni topladı.

İstanbul'un ilçelerini gezerek konser veren Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin adresi bu kez Esenyurt oldu. Mehteran birliği Esenyurt Meydanı'nda konser verdi. Mehter marşları ve çeşitli eserlerin seslendirildiği gösteri meydandaki izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.