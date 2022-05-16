Son dakika haberi | Esenyurt'ta gasp anı güvenlik kamerasında - Haberler

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Son dakika haberi | Esenyurt'ta gasp anı güvenlik kamerasında

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta gasp anı güvenlik kamerasında

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir kişinin darbedilerek cep telefonunun gasbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kişinin darbedilerek cep telefonunun gasbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sierra Leona Cumhuriyeti vatandaşı Alusıne Turay, 13 Mayıs'ta Yeşilkent Mahallesi'nde yürüdüğü sırada iki kişi tarafından darbedildi.

Turay'ın cep telefonunu alan Afganistan uyruklu şüphelilerden biri kaçarken olayı gören çevredekilerin müdahalesiyle diğer zanlının kaçması engellendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kafasından yaralanan Alusıne Turay, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Turay'ın cep telefonunun üzerinde bulunduğu, gasp olayını gerçekleştiren şüphelilerden N.R'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin yokuş yukarı çıkarken bir kişiye saldırma anı ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer alıyor.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Afganistan, Esenyurt, Polis, Mayıs, Güncel, Haberler

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