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Esnaf ve vatandaşın sopalı kavgası kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bilinmeyen bir nedenle eli sopalı esnaflar, tartıştığı vatandaşlara sokak ortasında saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle esnaf ve vatandaşlar arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda olay büyürken, sopaları eline alan esnaflar, tartıştıkları gruba saldırdı. Dakikalarca devam eden kavgada defalarca sopa darbelerine maruz kalan şahıslar kaçarken, çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle olayı izledi. Yaşanan o kavga anlarıysa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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