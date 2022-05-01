Son dakika haber: Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi 284. Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında zarar gören çatı kullanılamaz hale geldi.
AA / Abdülkerim Güzel - Güncel