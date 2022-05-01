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Son dakika haber: Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşemsettin Mahallesi 284. Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında zarar gören çatı kullanılamaz hale geldi.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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