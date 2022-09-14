Son dakika haberi... Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, saat 18.20 sularında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Çetin K, Okudan'ı boyun kısmından bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Okudan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / İlyas Kaçar Devlet Hastanesi Esenyurt Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.