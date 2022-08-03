Esenler'deki yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı Esenler'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Esenler'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fatih Mahallesi 204. Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma yaptı. Binada mahsur kalan 5'i çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yoğun dumandan etkilenen 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Binada maddi hasar meydana geldi. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür İtfaiye Esenler Fatih Güncel Haberler

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