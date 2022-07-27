Son dakika haberi... Esed rejimi kontrolündeki Dürzi bölgesinde yerel silahlı gruplarla Şebbihalar çatıştı

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyda ilinde, rejimin milis gücü "Şebbiha" ile yerel silahlı gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Süveyda 24 yerel ağının haberine göre, ülkenin güneyinde Esed rejiminin kontrolündeki Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Süveyda, rejimin güvenlik birimleriyle çalışan Raci Felhut liderliğindeki Şebbiha grubu ile yerel silahlı gruplar arasında çatışmalara sahne oldu.

Ağın haberine göre, ildeki gerginlik Felhut liderliğindeki Şebbiha grubunun hafta başında Şam-Süveyda yolunda kurduğu kontrol noktalarında rastgele sivilleri alıkoymasıyla başladı.

Bunun ardından toplanan yerel silahlı gruplar da bazı rejim unsurlarını alıkoydu ve Şehba ilçesinde Şam-Süveyda otoyolunu ulaşıma kapattı.

Kısa süreliğine varılan ateşkes anlaşmasına rağmen rejimin söz konusu milis gücünün sivilleri alıkoymayı sürdürmesinin ardından gerginlik çatışmaya dönüştü.

2013'te kurulan "Onur Adamları Hareketi" ve yerel halktan çok sayıda silahlı kişi, dün Felhut'un grubunun kuzey kırsaldaki Atil beldesinde "karargah" olarak kullandığı binayı ele geçirdi.

Çatışmalarda iki taraftan da ölenlerin olduğu iddia edilirken Şebbiha lideri Felhut'un beldede saklandığı evin yerel silahlı kişilerce kuşatıldığı aktarıldı.

İldeki üniversite sınavları ertelendi

Öte yandan rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Şam Üniversitesi çatışmalara sahne olan Süveyda'da bulunan bölümlerinde sınavları erteleme kararı aldı.

Rejimin resmi medyası ise Süveyda'da yaşanan gerginlik ve çatışmalar hakkında herhangi bir haber paylaşmadı.

Ülkenin güneyinde Ürdün'e komşu Süveyda, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle sık sık rejim karşıtı protestolara da sahne oluyor.