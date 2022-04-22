Son dakika haberi: Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Eş zamanlı baskınlardan tarih çıktı

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında iki heykel bulunan çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında iki heykel bulunan çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz gün Sivas'ın Suşehri ilçesinde dört farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 2 heykel olmak üzere 11 tarihi obje ele geçirildi. Ayrıca define aramada kullanılan bir adet detektör bulundu. Gözaltına alının 4 kişi hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile adli süreç başlatıldı.

(Nevzat Yücel/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title