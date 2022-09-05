Son dakika haberi... Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve hastanenin ortaklaşa yaptığı tatbikatta, senaryo gereği enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi, hastane personeli yangın tüpleriyle yaptı. Haber verilmesi üzerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binadaki sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının tahliye edildiği tatbikatta, yaralanan ve dumandan etkilenenler, itfaiye ekiplerince uzatılan merdiven yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve hastane personelinin katılımıyla bir yangın tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Tör, şöyle konuştu:

"Tatbikatta enfeksiyon yoğun bakım servisinde kullanılan gazdan kaynaklı çıkan yangın nedeniyle oradaki yatan hastalarımızı ve çalışan personelimizin transferini başka bir alana gerçekleştirdik. Özellikle AFAD ve itfaiyeden arkadaşlarla bir afet anında ne yapılması gerektiğini, afet ya da başımıza üzücü bir olay gelmeden tatbik etmiş olduk. Eksiklerimizi gördük, onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."