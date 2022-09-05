Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Güncel Haberler

Son dakika haberi... Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika gündem haberi... Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Erzurum Şehir Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve hastanenin ortaklaşa yaptığı tatbikatta, senaryo gereği enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi, hastane personeli yangın tüpleriyle yaptı. Haber verilmesi üzerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binadaki sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının tahliye edildiği tatbikatta, yaralanan ve dumandan etkilenenler, itfaiye ekiplerince uzatılan merdiven yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve hastane personelinin katılımıyla bir yangın tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Tör, şöyle konuştu:

"Tatbikatta enfeksiyon yoğun bakım servisinde kullanılan gazdan kaynaklı çıkan yangın nedeniyle oradaki yatan hastalarımızı ve çalışan personelimizin transferini başka bir alana gerçekleştirdik. Özellikle AFAD ve itfaiyeden arkadaşlarla bir afet anında ne yapılması gerektiğini, afet ya da başımıza üzücü bir olay gelmeden tatbik etmiş olduk. Eksiklerimizi gördük, onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title