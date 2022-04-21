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Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Son dakika! Silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Erzurum'da çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Erzurum'da çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Gazi Sokak'ta İ.A. ile Serdar. Y. ve kardeşi Soner Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.A. tabancayla iki kardeşi vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Soner Y. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, Serdar Y. ise Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Soner Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Serdar Y'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Şüpheli İ.A. ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı.

Öte yandan olay yerinde görülen şüpheli bir araç da polis ekiplerince incelendi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

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