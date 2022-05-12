Son dakika haberi... Erzurum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 öğrenciden 1'i öldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da dün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kız üniversite öğrencisinden 1'i hayatını kaybetti.

Erzurum-Çat kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken O.K. idaresindeki 25 AP 901 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden şehir hastanesinde tedavi gören Nezahat Tanas (24) kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Zeynep Bağrıyanık'ın (22) ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Rektör Çomaklı'dan başsağlığı mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kazada hayatını kaybeden Tanas için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çomaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdikleri trafik kazasında rahmetli olan Edebiyat Fakültesi öğrencilerimizden Nezahat Tanas'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyor, tedavisi devam eden Zeynep Bağrıyanık'a ise Yüce Mevla'dan acil şifalar temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.