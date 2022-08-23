Erzurum haberi! ERZURUM'DA İKİ KARDEŞE AİT 2 EV VE 2 AHIR YANGINDA KÜL OLDU

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde damlarında tonlarca ot bulunan iki evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ve 2 ahır tamamen kullanılamaz hale gelirken, tonlarca ot da kül oldu.

Yangın saat 11.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesinin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde çıktı. Yakup Taştan'a ait evde sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelinceye kadar mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve bitişikte bulunan Yukup Taştan'ın kardeşi Ercan Taştan'a ait ev, ahır ve samanlığa da sıçradı.

Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İki kardeşin kış aylarında hayvanlarını beslemek üzere evlerinin damlarında topladığı tonlarca ot nedeniyle alevler metrelerce yükselerek geceyi aydınlattı. İtfaiyenin yanı sıra mahalle halkının da destek olduğu çalışmaların ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında Taştan kardeşlere ait 2 ev ve 2 ahır kullanılmaz hale gelirken, damların üzerinde bulunan tonlarca ot ise kül oldu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında köy halkı büyük bir panik ve korku yaşadı.

Erzurum'a 30 kilometre uzaklıktaki 62 hane 275 nüfuslu kırsal Yeşildere Mahallesi Muhtarı Suat Turgut, "İki kardeşe ait ev ve ahırlar yanarak kullanılmaz hale geldi. Mahalle halkı olarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale ettik. Ama alevler çok büyük olduğu için yetersiz kaldık. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve çevre evlere sıçramasını engelledi" diye konuştu.