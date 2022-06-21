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Son dakika haberi... Erzurum'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın söndürüldü

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Son dakika haberi... Erzurum'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Erzurum'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzurum'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şükrüpaşa Mahallesi Güllülü Caddesi'nde Erkan Karanlıkbulut'a ait, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile saman ve ot balyalarının bulunduğu ahırda yangın çıktı.

Alevleri gören ve yangına müdahale ederek hayvanları dışarı çıkaran mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenenlere ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Ahır sahibi Karanlıkbulut, AA muhabirine, yangının nedenini bilmediklerini söyleyerek, "Yangından hayvanları komşular ve yakınlarımız kurtardı. Saman ve buğdaylarımız yandı." dedi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

İtfaiye Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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