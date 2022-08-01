Son dakika haberi! Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Erzurum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Erzurum'un Pasinler devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Erzurum'un Pasinler devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ramazan T. (36) yönetimindeki 20 ZR 017 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunun Pasinler ilçesi girişinde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra İhsan K. (46), Halil T. (68) ve Hasan T. (37) otomobilde sıkışıp yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Pasinler Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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