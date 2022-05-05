Lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi Haşılefendi Caddesi'ndeki bir lokantanın baca kısmında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, lokantanın baca kısmında hasar oluştu.
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel